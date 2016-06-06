亚洲橡胶：6月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09

0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)