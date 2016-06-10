亚洲橡胶：6月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《香港报摘》--经济日报1月17日
--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
路透6月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 6月 150.9 22 150.9 01
* 7月 150.9 72 153.0 07
* 8月 149.5 38 151.9 07
* 9月 148.6 221 151.3 15
*10月 148.5 1219 151.5 103
*11月 148.0 4778 151.2 826
TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 11月 +7.0% +0.3% 1/20 +8.9% 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率