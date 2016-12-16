亚洲橡胶：12月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：新西兰总理英格利希称，新西兰将寻求在英国退出欧盟后尽快同英国达成贸易协议
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路透12月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 12月 283.0 11 278.0 3
* 1月 282.5 43 278.2 22
* 2月 283.4 54 279.3 2
* 3月 283.3 115 280.0 35
* 4月 283.7 1,280 278.4 377
* 5月 283.4 8,124 279.9 2,290
TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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