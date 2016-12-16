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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 21:19 BJT

亚洲橡胶：12月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 283.0 11 278.0 3

* 1月 282.5 43 278.2 22

* 2月 283.4 54 279.3 2

* 3月 283.3 115 280.0 35

* 4月 283.7 1,280 278.4 377

* 5月 283.4 8,124 279.9 2,290

TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 (编译 李春喜; 审校 王洋)

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