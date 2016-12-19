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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 22:33 BJT

亚洲橡胶：12月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 276.5 4 - -

* 1月 277.5 18 270.6 7

* 2月 275.4 57 270.8 4

* 3月 274.9 106 270.6 6

* 4月 273.7 679 269.2 223

* 5月 276.3 5,405 270.2 2,104

TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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