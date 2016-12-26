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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 21:17 BJT

亚洲橡胶：12月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约        日盘    成交量   晚盘     成交量
    *  1月      255.9      18    254.5          1
    *  2月      256.5      58    252.8          7
    *  3月      255.0     110    250.2         18
    *  4月      253.8     446    249.0        146
    *  5月      254.5    3786    251.1        477
    *  6月      255.5    5758    252.4        952

    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
      
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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