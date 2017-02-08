亚洲橡胶：2月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 329.9 20 332.9 6 * 3月 325.4 58 329.4 41 * 4月 320 164 323 117 * 5月 313.2 313 317.9 37 * 6月 312 1,872 311.7 610 * 7月 309 10,109 310 1,425 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)