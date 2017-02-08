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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 00:23 BJT

亚洲橡胶：2月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透2月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  2月      329.9      20     332.9       6
    *  3月      325.4      58     329.4      41
    *  4月      320       164       323     117 
    *  5月      313.2     313     317.9      37
    *  6月      312      1,872     311.7     610
    *  7月    　309     10,109       310   1,425
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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