亚洲橡胶：2月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 349.5 20 347.0 4 * 3月 349.0 72 346.7 4 * 4月 340.1 205 339.0 42 * 5月 336.1 247 334.0 12 * 6月 330.0 1452 327.8 95 * 7月 326.4 10226 324.0 704 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 母红)