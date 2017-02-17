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亚洲 | 2017年 2月 18日 星期六 01:38 BJT

亚洲橡胶：2月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  2月      330.1      12     330.1       -
    *  3月      325.5      56     325.5       5
    *  4月      316.5     224     316.5      39
    *  5月      312.7     283     312.7     155
    *  6月      300.9    1805     300.9     459
    *  7月    　296.1   10420     296.2    1878
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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