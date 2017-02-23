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亚洲 | 2017年 2月 24日 星期五 01:13 BJT

亚洲橡胶：2月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  2月      302.6     46       302.3      8
    *  3月      289.7    131      291.8      23
    *  4月      283.3    251      285.6      42
    *  5月      275.2   1086      277.7     323
    *  6月      269.7   9740      272.1    2248
    *  7月    　269.4   4185      269.1    1434 
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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