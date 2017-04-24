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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 23:48 BJT

亚洲橡胶：4月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量      晚盘     成交量
    *  4月         -       -                - 
    *  5月      268.8      52               87
    *  6月        234     170               67
    *  7月      224.6     135              126
    *  8月      221.5     595              206
    *  9月      217.2   3,773            1,671
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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