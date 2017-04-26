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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 22:01 BJT

亚洲橡胶：4月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量      晚盘     成交量
    *  5月       261.9      24    261.3       6
    *  6月       234.7     101    231.9      25
    *  7月       226.1     314    223.2      43
    *  8月       224.4     162    220.7      87
    *  9月       221.1   2,162    217.8     733
    * 10月       218.8   2,992    215.5   1,095
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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