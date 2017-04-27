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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 23:58 BJT

亚洲橡胶：4月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       260      13       260     270
    *  6月     231.7     115     232.3       7
    *  7月       222     166       224      90
    *  8月     219.1     336       221     117
    *  9月       217   2,080     217.6     289
    * 10月       215   4,122     215.3     690
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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