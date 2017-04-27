亚洲橡胶：4月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：亚洲燃料油套利及跨月价差上涨，扳回昨日部分跌幅
路透新加坡5月23日 - 亚洲380-cst燃料油套利价差及近月跨月价差周二扳回前一交易日部分跌幅，但人气未变，因市场担心储存在新加坡附近海域的船货可能很快将进入市场。
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新加坡5月23日 - 亚洲380-cst燃料油套利价差及近月跨月价差周二扳回前一交易日部分跌幅，但人气未变，因市场担心储存在新加坡附近海域的船货可能很快将进入市场。
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
交易商称，YNCC买入三船石脑油，平均每船数量为7.5万吨，船期为7月上半月，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨升水约1.50美元。