亚洲橡胶：5月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局
路透悉尼6月21日 - 周三亚洲早盘伦铜持平，美元走强限制其走势，隔夜还推低了铜价。 美元指数报97.715，隔夜触及五周高位，促使投资者抛售以其他货币计价的铜，解除仓位并锁定套利利润。 “汇率波动是今日铜价走势的背后推手，”悉尼的一位交易员表示，“目前是美元汇率波动在起作用。”
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透悉尼6月21日 - 周三亚洲早盘伦铜持平，美元走强限制其走势，隔夜还推低了铜价。 美元指数报97.715，隔夜触及五周高位，促使投资者抛售以其他货币计价的铜，解除仓位并锁定套利利润。 “汇率波动是今日铜价走势的背后推手，”悉尼的一位交易员表示，“目前是美元汇率波动在起作用。”
================== 今日重要政经消息================= 6月21日（周三） 安贤园中国公布年度业绩。 中国燃气公布年度业绩。 英皇国际公布年度业绩。 WANG ON GROUP公布年度业绩。 宏安地产公布年度业绩。 13:00 华泰证券在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 6月22日（周四） 安保工程控股公布年度业绩。 包浩斯国际公布年度业绩。 中港照相公布年度业绩。 大快活公布年度业绩。 彭顺国际公布中期业绩。 南旋控股公布年度业绩。 互太纺织公布年度业绩。 宝光实业公布年度业绩。 盈信控股公布年度业绩。 09:00 徽商银行在中国举行股东周年大会。 10:00 中国银河在中国
都柏林--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen以及爱尔兰央行和政府官员在一场银行业会议中发表演说(0820)。