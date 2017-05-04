亚洲橡胶：5月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局

路透悉尼6月21日 - 周三亚洲早盘伦铜持平，美元走强限制其走势，隔夜还推低了铜价。 美元指数报97.715，隔夜触及五周高位，促使投资者抛售以其他货币计价的铜，解除仓位并锁定套利利润。 “汇率波动是今日铜价走势的背后推手，”悉尼的一位交易员表示，“目前是美元汇率波动在起作用。”