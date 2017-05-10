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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 22:43 BJT

亚洲橡胶：5月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       261.6      29         263       2
    *  6月       232.5      16       235.9      85
    *  7月       221.4     262       222.8      31
    *  8月       215.3     421       216.4      27
    *  9月       212.6     726       213.9     483
    * 10月       209.1   3,110         211     824
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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