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亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 23:01 BJT

亚洲橡胶：5月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       271.9     113       275.1      19
    *  6月       242.3      68       244.8      15
    *  7月       229.4     334       233.9      32
    *  8月       220.3     403       225.8      83
    *  9月       215.9     668         220     417
    * 10月       213.8   3,413       216.9   1,135
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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