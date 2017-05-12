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亚洲 | 2017年 5月 13日 星期六 00:37 BJT

亚洲橡胶：5月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       278.5     110     279.2      25
    *  6月         247      25       245       3
    *  7月       232.6      46     232.6      12
    *  8月         223     264     224.9      11
    *  9月       218.9     531     218.8      88
    * 10月       214.5   2,215     214.6     266
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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