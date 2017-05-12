亚洲橡胶：5月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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