亚洲橡胶：5月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 284.9 99 289.2 133 * 6月 252.1 60 254.3 11 * 7月 238 71 240.3 26 * 8月 230.2 136 232.5 65 * 9月 223.6 640 225.3 206 * 10月 219 4,162 220 825 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)