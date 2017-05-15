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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 02:12 BJT

亚洲橡胶：5月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       284.9       99     289.2     133
    *  6月       252.1       60     254.3      11
    *  7月         238       71     240.3      26
    *  8月       230.2      136     232.5      65
    *  9月       223.6      640     225.3     206
    * 10月         219    4,162       220     825
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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