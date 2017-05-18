版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 02:01 BJT

亚洲橡胶：5月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       305.2       12     302.5       6
    *  6月       264.8       50     260.0      14
    *  7月       253.9      155     249.5       7
    *  8月       242.0      429     237.2      49
    *  9月       230.1     1124     224.7     225
    * 10月       223.3     6975     216.2    1658
      
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐