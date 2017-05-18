亚洲橡胶：5月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：3月全球精炼铜市场短缺5000吨，2月为过剩10.2万吨，今年前三个月过剩16.4万吨-ICSG
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路透5月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 305.2 12 302.5 6 * 6月 264.8 50 260.0 14 * 7月 253.9 155 249.5 7 * 8月 242.0 429 237.2 49 * 9月 230.1 1124 224.7 225 * 10月 223.3 6975 216.2 1658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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