亚洲橡胶：5月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

中美关系：共同利益远大于分歧，将扩大市场准入促外资在华投资--总理
路透北京6月20日 - 中国国务院总理李克强周二称，中美分别作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，经济互补性强，各领域往来密切，共同利益远大于分歧。
路透5月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 309.5 2 - - * 6月 267.7 66 265.3 4 * 7月 256.7 220 256.8 2 * 8月 244.1 122 244.5 7 * 9月 231.9 918 229.4 140 * 10月 224.9 4239 222.3 812 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京6月20日 - 中国国务院总理李克强周二称，中美分别作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，经济互补性强，各领域往来密切，共同利益远大于分歧。
路透新加坡6月20日 - 交易商周二表示，亚洲柴油现货价差未来几周可能趋软，因随着年度禁渔期开始，来自中国的需求料减少，而印度开始进入雨季也打压该国需求。
路透上海6月20日 - 此前已有多个非公开定向债务融资工具(PPN)违约的上海云峰集团周二公告，所发行的将于下周二(27日)到期的10亿元人民币PPN兑付存在不确定性，因能源行业整体市场低迷，公司流动资金紧张。