亚洲橡胶：5月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 309.5 2 - - * 6月 267.7 66 265.3 4 * 7月 256.7 220 256.8 2 * 8月 244.1 122 244.5 7 * 9月 231.9 918 229.4 140 * 10月 224.9 4239 222.3 812 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李军; 审校 刘静)