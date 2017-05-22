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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 01:47 BJT

亚洲橡胶：5月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       309.5     -        315.0       1
    *  6月       272.3       35     281.7     405
    *  7月       260.9       80     265.2      68
    *  8月       248.0      118     248.9      78
    *  9月       234.7      433     236.3     130
    * 10月       227.7     4839     228.8     680
      
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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