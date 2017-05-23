亚洲橡胶：5月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 323.0 1 - - * 6月 292.3 132 308.3 512 * 7月 274.0 313 274.8 153 * 8月 255.5 321 256.0 229 * 9月 242.0 878 242.6 325 * 10月 233.1 6423 231.5 1161 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)