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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 02:28 BJT

亚洲橡胶：5月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       323.0        1      -       -   
    *  6月       292.3      132     308.3     512
    *  7月       274.0      313     274.8     153
    *  8月       255.5      321     256.0     229
    *  9月       242.0      878     242.6     325
    * 10月       233.1     6423     231.5    1161
      
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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