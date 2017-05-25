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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 06:25 BJT

亚洲橡胶：5月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月25日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月      290.0       -      291.8       8
    *  6月      295.0       13     295.0     155
    *  7月      249.5       18     249.5      64
    *  8月      237.6       46     237.6     178
    *  9月      232.0      232     232.0     577
    * 10月      227.6      932     227.6    4572
      
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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