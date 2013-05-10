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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 08:25 BJT

亚洲橡胶：升逾3%至两个月高位，受助于日圆下跌

路透东京5月10日 - 指标东京期胶周五升逾3%，至两个月高位，受美元突破100日圆支撑，且对美国经济乐观看法帮助缓解对需求的担忧。

0010GMT，东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>涨3.3%，至每公斤286日圆。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫； 审校 程琳)
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