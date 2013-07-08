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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 11:16 BJT

亚洲橡胶：上海指标期胶一度跌3.3%，受中国股市剧烈下滑拖累

路透东京7月8日 - 中国指标期胶周一一度下跌3.3%至10个交易日低位，受到中国股市剧烈下滑的拖累。此前中国政府称，将通过切断信贷支持来迫使产能过剩的行业进行整顿。

上海期货交易所交投最活络的1月期胶合约 触及每吨17,500元人民币(2,900美元)，为6月28日触及17,475元人民币以来的最低位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 兰秀娟; 审校 于春红)
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