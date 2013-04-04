亚洲橡胶：东京期胶跌至四个半月低点，追随股市跌势

路透东京4月4日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周四下跌逾3%，至四个半月低点，日股下跌令期胶承压，且日圆在日本央行稍晚宣布政策决定前持稳在一个月高点附近。

0027GMT，TOCOM指标9月期胶 <0#2JRU:>下跌3.2%，至每公斤353.3日圆。该合约一度低见252.9日圆，为2012年11月20日以来的低点。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻 审校 徐文焰)