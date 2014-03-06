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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 21:56 BJT

国际油市：石脑油跨月价差触及四日低点，因台塑石化需求减少

路透新加坡3月6日 - 亚洲石脑油4月下半月和5月下半月的跨月价差周四扩大跌幅，触及每吨9.75美元的四个交易日低点，交易员称因台湾需求减弱，促使供应商卖出船货。

韩国LG Chem可能总共购买了约5万吨石脑油，其中半数将在4月下半月运往韩国丽水，另外一半同时运往大山。

虽然价格升水无法确认，但交易员称交易价格很可能每吨较日本C&F报价高出8.50-9.00美元。

这低于LG Chem三天前购买4月上半月船货时的约每吨10美元。

“韩国的需求很不错，但台塑石化没有购买4月上半月的船货。这使部分卖家尽可能将手头的船货卖给其他人，”一位北亚的交易员表示。

台塑石化是亚洲的主要石脑油进口商，但现在尽可能使用液化石油气(LPG)替代石脑油，替代率最高达到15%。

亚洲汽油裂解价差持坚，因一系列检修停产和台湾炼厂产能利用率意外降低提振人气。

亚洲汽油裂解价差估计为每桶9.06美元，较一个月前上涨43%。(完)

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(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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