国际油市：石脑油跨月价差触及四日低点，因台塑石化需求减少

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡3月6日 - 亚洲石脑油4月下半月和5月下半月的跨月价差周四扩大跌幅，触及每吨9.75美元的四个交易日低点，交易员称因台湾需求减弱，促使供应商卖出船货。
韩国LG Chem可能总共购买了约5万吨石脑油，其中半数将在4月下半月运往韩国丽水，另外一半同时运往大山。
虽然价格升水无法确认，但交易员称交易价格很可能每吨较日本C&F报价高出8.50-9.00美元。
这低于LG Chem三天前购买4月上半月船货时的约每吨10美元。
“韩国的需求很不错，但台塑石化没有购买4月上半月的船货。这使部分卖家尽可能将手头的船货卖给其他人，”一位北亚的交易员表示。
台塑石化是亚洲的主要石脑油进口商，但现在尽可能使用液化石油气(LPG)替代石脑油，替代率最高达到15%。
亚洲汽油裂解价差持坚，因一系列检修停产和台湾炼厂产能利用率意外降低提振人气。
亚洲汽油裂解价差估计为每桶9.06美元，较一个月前上涨43%。(完)
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(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。