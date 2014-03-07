国际油市：亚洲汽油裂解价差触及七个半月高点，多地炼厂检修提振人气

路透新加坡3月7日 - 亚洲汽油裂解价差本周收于每桶10.05美元的七个半月高点，因印度、菲律宾、越南和北亚地区即将对炼厂进行检修，提振了市场人气。
这一系列检修活动使越南Saigon Petro的购买量大于往常，印度巴拉特石油也罕见地进口汽油。
而亚洲石脑油裂解价差则跌至两周低点每吨117.38美元，因供应紧张缓解，抵消了日本和韩国的需求。
交易员称，亚洲头号买家台塑石化缺席市场，未购买4月上半月的现货，释放出一些供应。台塑石化通常在一次招标中的购买量就多达15万吨。
日本三井化学购买了约2.5万吨4月上半月交货的石脑油，较日本C&F价格每吨升水约9-10美元，与其在2月3日购买3月上半月船货的价格接近。
MRPL向丸红出售3.5万吨4月2-4日装船的石脑油，价格较中东FOB价升水不到34美元。
这个升水水平较MRPL售出的四批3月装船石脑油升水均值至少高10%.
新加坡现货市场有两笔汽油交易成交,石脑油没有成交.
中石油分别向嘉能可和Sietco卖出两批95号汽油，装船日期分别为3月22-26日和3月26-30日，价格为每桶121.30美元和121.20美元。(完)
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(编译 李春喜 审校 徐文焰)