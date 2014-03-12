国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至近两周高点，因欧洲供应趋紧

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透新加坡3月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周三续涨至近两周高点，报每桶124.60美元，因欧洲向亚洲的供应收紧。
交易员表示，4月亚洲预计收到90-100万吨来自欧洲和地中海的石脑油，为11月以来最低，因为更多的石脑油被用于生产汽油。
“套利量降低，是支撑市场的关键因素，”一名驻新加坡的业内消息人士表示。
受此影响，现货市场升水走高，韩国Lotte Chemical以每吨较日本C&F价升水约9美元的价格，买入5万吨4月下半月运抵韩国丽水的石脑油。
这较该公司2月24日支付的价格上涨近29%，或每吨上涨2美元。
Lotte Chemical在马来西亚的子公司--Titan也买入4月下半月的船货，每吨较日本C&F价升水约3.5美元。
亚洲汽油裂解价差下跌1.64%，触及每桶9.58美元的四日低点，不过这仍较2月均值高出近18%，因为越南炼厂将要检修，令该国买需增强。
新加坡成交三笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。