国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至近两周高点，因欧洲供应趋紧

路透新加坡3月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周三续涨至近两周高点，报每桶124.60美元，因欧洲向亚洲的供应收紧。

交易员表示，4月亚洲预计收到90-100万吨来自欧洲和地中海的石脑油，为11月以来最低，因为更多的石脑油被用于生产汽油。

“套利量降低，是支撑市场的关键因素，”一名驻新加坡的业内消息人士表示。

受此影响，现货市场升水走高，韩国Lotte Chemical以每吨较日本C&F价升水约9美元的价格，买入5万吨4月下半月运抵韩国丽水的石脑油。

这较该公司2月24日支付的价格上涨近29%，或每吨上涨2美元。

Lotte Chemical在马来西亚的子公司--Titan也买入4月下半月的船货，每吨较日本C&F价升水约3.5美元。

亚洲汽油裂解价差下跌1.64%，触及每桶9.58美元的四日低点，不过这仍较2月均值高出近18%，因为越南炼厂将要检修，令该国买需增强。

新加坡成交三笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完)