国际油市：石脑油裂解价差连涨第五日，汽油裂解价差下跌

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡3月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第五日上涨，至每吨132.63美元，受欧洲向亚洲的出口将减少的担忧支撑。
联合石化支付高额升水从印度买入现货石脑油，交易员称料将全部买下埃及第二季出口的14万吨石脑油，提货地点在苏伊士。
埃及石油总公司(EGPC)预计将所有四批船货都卖给联合石化，后者的投标价格最高，每吨较中东FOB价升水超过20美元。每批船货均为3.5万吨。
4月亚洲预计收到90-100万吨来自欧洲和地中海的石脑油，3月则为150万吨。
印度MRPL以每吨较中东FOB价升水近38美元的价格，向联合石化出售3.5万吨石脑油，装船日期为4月7-9日。
亚洲汽油裂解价差则连续第四日下跌，触及逾一周低点每桶9.35美元，因台湾炼厂的停工得到解决，印度罕见的买需未达成任何进口交易。
BPCL取消了4月6-10日进口2.5万吨汽油的招标。
台塑石化周四重启麦寮炼厂的一个渣脱硫装置，此前因火灾关闭。
新加坡市场今日成交五笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完)
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(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha