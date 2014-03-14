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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 20:01 BJT

国际油市：石脑油裂解价差连涨第五日，汽油裂解价差下跌

路透新加坡3月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第五日上涨，至每吨132.63美元，受欧洲向亚洲的出口将减少的担忧支撑。

联合石化支付高额升水从印度买入现货石脑油，交易员称料将全部买下埃及第二季出口的14万吨石脑油，提货地点在苏伊士。

埃及石油总公司(EGPC)预计将所有四批船货都卖给联合石化，后者的投标价格最高，每吨较中东FOB价升水超过20美元。每批船货均为3.5万吨。

4月亚洲预计收到90-100万吨来自欧洲和地中海的石脑油，3月则为150万吨。

印度MRPL以每吨较中东FOB价升水近38美元的价格，向联合石化出售3.5万吨石脑油，装船日期为4月7-9日。

亚洲汽油裂解价差则连续第四日下跌，触及逾一周低点每桶9.35美元，因台湾炼厂的停工得到解决，印度罕见的买需未达成任何进口交易。

BPCL取消了4月6-10日进口2.5万吨汽油的招标。

台塑石化周四重启麦寮炼厂的一个渣脱硫装置，此前因火灾关闭。

新加坡市场今日成交五笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完)

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(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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