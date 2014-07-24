澳新汇市：澳元跳升至三周高位，因汇丰中国制造业PMI数据乐观

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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路透悉尼7月24日 - 澳元兑美元周四触及三周高位，此前备受关注的数据显示汇丰中国7月制造业采购经理人指数(PMI)创18个月高位。
澳元兑美元 最高涨至0.9480，数据公布前报0.9440。澳元最新报0.9470，日内上涨0.2%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张荻)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。