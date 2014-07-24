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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 10:00 BJT

澳新汇市：澳元跳升至三周高位，因汇丰中国制造业PMI数据乐观

路透悉尼7月24日 - 澳元兑美元周四触及三周高位，此前备受关注的数据显示汇丰中国7月制造业采购经理人指数(PMI)创18个月高位。

澳元兑美元 最高涨至0.9480，数据公布前报0.9440。澳元最新报0.9470，日内上涨0.2%。(完)

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