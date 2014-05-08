澳新汇市：澳元兑美元上涨，此前澳洲公布强劲的就业数据

欧洲政经：欧盟执委会主席贾克呼吁5月提出希腊债务减免措施--报导
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席贾克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。
路透悉尼5月8日 - 澳元兑美元 周四盘中上涨0.0025美元，此前澳洲公布强劲的就业数据，增添了澳洲央行升息的机率。
澳元兑美元从0.9330美元升至0.9353，日内上涨0.3%。上周曾触及0.9203的低位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席贾克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。
* 人民币微收跌，中间价亦微跌 * 客盘购汇需求限制人民币反弹空间 * 人民币汇率CFETS指数创记录新低 * 市场关注特朗普税改 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交 易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS 指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。 他们并指出，近期银行间资金整体偏紧，美元/人民币短端掉期有所上行，并推高长端掉期；另外离岸人 民币流动性持稳，两地长端掉期点差收窄至360点左右的八个月新低。离岸CNH跌破6.89元关口，小幅拉大与在 岸汇差，但在岸持稳时离岸料难有明显跌势。 “最近美指弱，而人民币稳反映较强的购汇需求，人民币保持稳定或许是央行希望看到的，要动起来起码 要把这波购汇需求消化掉吧。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，不是很看好特朗普的税改方案，估计美元指数难以上行；但目前美元指数在98点 处有阻力，
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)