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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 09:49 BJT

澳新汇市：澳元兑美元上涨，此前澳洲公布强劲的就业数据

路透悉尼5月8日 - 澳元兑美元 周四盘中上涨0.0025美元，此前澳洲公布强劲的就业数据，增添了澳洲央行升息的机率。

澳元兑美元从0.9330美元升至0.9353，日内上涨0.3%。上周曾触及0.9203的低位。(完)

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