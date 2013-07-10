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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 10:20 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下跌，受中国6月贸易数据拖累

路透悉尼7月10日 - 澳元兑美元周三跌约0.3美分，稍早中国公布的进出口贸易数据令人失望，引发对该国经济放缓程度的忧虑。

澳元兑美元 一度跌至日低0.9125美元，数据公布前报0.9160。数据显示中国出口17个月来首次下降，进口同样减少。澳元最新报0.9138美元，但距离上周所及34个月低点0.9036仍有一段距离。

中国是澳洲最大的贸易伙伴。(完)

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