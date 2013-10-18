澳新汇市：澳新货币走坚但脱离数月高位，受累于获利了结操作

新西兰元 也回落至0.8465美元左右，此前曾触及五个月高点0.8525。

澳元与新西兰元未受中国公布的一系列经济数据的影响。中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。

“澳新货币隔夜走势良好，本周也有出色表现，那些认为澳新货币上涨不少的投资者看来已经采取一些获利了结，”Westpac资深外汇策略师Imre Speizer表示。

他预计周末前这两个货币将在当前区间原地踏步，澳元将在0.9665处面临强劲阻力，新西兰元也不大可能突破0.8520美元。(完)

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