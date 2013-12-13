澳新汇市：澳元兑美元接近逾三个月低位，受澳央行低汇价呼吁所累

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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“我们预计澳洲央行乐见澳元/美元汇价在0.85-0.90美元的水准，”汇丰控股的首席澳新分析师Paul Bloxham表示。
Bloxham指出，史蒂文斯的讲话还明确显示他更青睐通过压低澳元币值，而非降息来让金融环境得到进一步放松。
新西兰元兑美元 亦下跌。新西兰元兑美元徘徊在0.8232美元，周四曾在0.8320处出现获利了结，因美国零售销售数据良好提振美元。
周五发布的调查结果显示，新西兰11月制造业活动上升，连续12个月保持扩张势头。 且澳新银行(澳盛银行/ANZ)的调查显示消费者信心接近四年高位。
这加强了新西兰央行明年可能开始升息的预期，远早于澳洲央行。
这是澳元兑新西兰元 跌至五年低位1.0805新西兰元的主要原因，本周迄今下跌1.1%。(完)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。