澳新汇市：澳元走势挣扎，新西兰元则受经济增长预估上调的支撑

澳洲央行12月连续第四个月维持利率于纪录低位2.5%不变，自2011年底以来已累计降息225个基点。该央行将于明年2月召开下次政策会议，市场认为澳洲央行几乎不可能降息。

澳洲政府今日稍早公布，预计截至2014年6月财年预算赤字将增大至470亿澳元(420亿美元)，因矿业投资放缓令税收减少，同时经济其它领域亦在艰难回升。

不过部分分析师认为，这不大可能对澳元产生很大的下行压力，因澳洲是为数不多的拥有AAA评级的几个国家之一。

关注焦点落在美国联邦储备理事会(美联储/FED)身上，外界愈发猜测美联储12月18日结束的会议可能决定开始缩减购债。

新西兰财长英格利希周二表示，新西兰2016年和2017年录得的政府预算盈余将超过预期，此后新西兰元兑美元 上升0.3%至日高0.8288美元。

新西兰元兑澳元 升至约1.0775新西兰元的五年新高。(完)

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