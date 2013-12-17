澳新汇市：澳元走势挣扎，新西兰元则受经济增长预估上调的支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳洲央行12月连续第四个月维持利率于纪录低位2.5%不变，自2011年底以来已累计降息225个基点。该央行将于明年2月召开下次政策会议，市场认为澳洲央行几乎不可能降息。
澳洲政府今日稍早公布，预计截至2014年6月财年预算赤字将增大至470亿澳元(420亿美元)，因矿业投资放缓令税收减少，同时经济其它领域亦在艰难回升。
不过部分分析师认为，这不大可能对澳元产生很大的下行压力，因澳洲是为数不多的拥有AAA评级的几个国家之一。
关注焦点落在美国联邦储备理事会(美联储/FED)身上，外界愈发猜测美联储12月18日结束的会议可能决定开始缩减购债。
新西兰财长英格利希周二表示，新西兰2016年和2017年录得的政府预算盈余将超过预期，此后新西兰元兑美元 上升0.3%至日高0.8288美元。
新西兰元兑澳元 升至约1.0775新西兰元的五年新高。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。