澳新汇市：澳元反弹，得益于欧元遇挫

交易员称，此前市场欧元仓位已经非常偏多，尤其是欧元兑日圆，早就该进行整理。因此，欧元兑澳元 下跌逾0.01澳元至1.5347澳元，远离近期高位1.5597澳元。

此外，中国数据显示，12月官方非制造业采购经理人指数(PMI)自上月的56.0降至54.6，这也未能给澳元提供助力。

新西兰元兑美元 持稳，报0.8193，此前自周四所及低位0.8140回升。

技术支撑料位于200日移动均线切入位0.8159处。卖盘动能持续或将推动新西兰元跌破该位，并为其跌向11月底所及低位0.8084铺平道路。(完)

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