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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 10:44 BJT

澳新汇市：澳元因疲弱就业数据走低，降息预期重现

澳洲12月就业岗位降幅为九个月来最大，全职就业岗位录得2011年中期以来最大降幅，导致澳元遭抛。

虽然失业率连续第三个月持稳在5.8%，这只是因就业参与率降至2006年4月来最低。

就业数据不佳重燃对澳洲降息的预期，目前澳洲利率在2.5%的纪录低位。

新西兰元兑美元 下滑0.3%至0.8310美元，进一步脱离本周稍早触及的近三个月高点0.8433。

新西兰元兑澳元 跳升至约1.0576新西兰元，为2005年末以来的高点。(完)

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