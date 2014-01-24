版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 14:18 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跌至三年半低位，受澳洲央行官员表态打压

不过交易员仍找藉口而抛售本已受挫的澳元。澳元兑美元 一度低见0.8689美元，盘中多数时候在约0.8750附近交投。

交易员指出，澳元兑美元接近重要技术支撑位0.8670，此为2001年纪录低位至2012年高位的38.2%回档位。

若收在该水准下方，对澳元来说技术面会非常偏空。

投资者争相购买避险的瑞郎和日圆，同时抛售澳元。澳元兑日圆 跌至89.75日圆，为9月来最低，欧元兑澳元 则触及四年高位1.5751澳元。

新西兰元幸免于难，因预计新西兰央行下周可能升息。

新西兰元兑美元 下滑约0.5美分至0.8250美元，但本周持平。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/杜明霞；审校 艾茂林/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐