澳新汇市：澳元兑美元跌至三年半低位，受澳洲央行官员表态打压

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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不过交易员仍找藉口而抛售本已受挫的澳元。澳元兑美元 一度低见0.8689美元，盘中多数时候在约0.8750附近交投。
交易员指出，澳元兑美元接近重要技术支撑位0.8670，此为2001年纪录低位至2012年高位的38.2%回档位。
若收在该水准下方，对澳元来说技术面会非常偏空。
投资者争相购买避险的瑞郎和日圆，同时抛售澳元。澳元兑日圆 跌至89.75日圆，为9月来最低，欧元兑澳元 则触及四年高位1.5751澳元。
新西兰元幸免于难，因预计新西兰央行下周可能升息。
新西兰元兑美元 下滑约0.5美分至0.8250美元，但本周持平。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/杜明霞；审校 艾茂林/张明钧)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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