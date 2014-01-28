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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 10:25 BJT

澳新汇市：澳元受惠于乐观企业调查，新西兰元自低位反弹

出于对中国经济体质和新兴市场的担忧，澳元空仓持续累积。上述数据足以触发轧空行动。

澳元兑美元上周五一度跌至2010年中来最低0.8660。

Callow表示，澳元的短期风险可能来自新兴市场，尤其是中国和土耳其。他预计市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议的反应不大。外界普遍预期美联储可能再次将购债规模缩减100亿美元。

获利了结操作促使澳元兑日圆 从五个月低位反弹。

澳元兑新西兰元 触及约1.0655新西兰元的日高。

新西兰元受挫，此前新西兰财长英格利希称新西兰元兑澳元仍过高。

新西兰元兑美元 报0.8230，脱离隔夜触及的三周低位0.8195。(完)

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