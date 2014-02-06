澳新汇市：强劲数据增强降息结束的看法，提振澳元跳涨

澳元最新报0.8969美元。

澳洲央行周二摒弃宽松倾向并降低希望澳元走低的调门之后，澳元一直处于涨势。

“澳元12月至1月表现疲软大多是受澳洲央行不愿意澳元高企的观点持续发酵，”一家欧系银行的交易员称。

“现在此利空因素被冲淡了一些，”他还称，并预计澳元兑美元将交投于0.90至0.91美元。

澳洲12月零售销售数据强于预期，增强消费者支出扶助推动经济从矿业荣景消退中回升的迹象，推动了澳元近期反弹。

此外，其它数据显示，澳洲12月贸易顺差为两年来最大，2013年对中国出口增长29%至940亿澳元的纪录高位。

澳元兑欧元和英镑亦跳涨至一个月高位，欧元兑澳元 现跌0.6%至1.5086澳元。

英镑兑澳元 也自上月高位1.8968澳元跌至1.8185澳元。澳元甚至勉力压过日圆普遍坚挺的势头，兑日圆 自早盘的90.31和周一低位88.18涨至90.95。

澳元上涨及新西兰即将加息的预期推动新西兰元兑美元 自早盘的0.8212升至0.8250，脱离周一所及五个月低位0.8052。不过，适逢新西兰公共假期，市场交投清淡。(完)

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