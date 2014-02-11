澳新汇市：澳元升至一个月高位，亦推高新西兰元

澳洲央行一直冀望通过非矿产行业的复兴来弥补资源业荣景的降温，对于他们而言，这无疑是个好消息。就在上周，澳洲央行几乎关闭了进一步降息的大门，指经济形势改善并且通胀率回升。

不过，就业面依然黯淡。丰田汽车 周一表示，将在2017年底前停止在澳洲生产汽车和发动机，这将标志着这个昔日朝气蓬勃的汽车生产基地的时代终结，并会丧失数以千计的直接和间接工作岗位。

澳洲12月房屋贷款下降1.9%，但此数据的影响大多被2013年第四季房价上涨3.4%所抵消。

“在美联储主席叶伦的国会证词出炉前，澳元将在0.90-0.91美元区间交投一段时间，”一家欧系银行交易员称。

新西兰元兑美元 从早盘的0.8263美元上涨至0.8300美元，为两周最高水准。新西兰元自上周触及五个月低位以来已累计反弹0.0025美元。

新西兰元若能升破0.8300美元附近的强劲阻力位，则将上看1月20日高位0.8328美元；支撑位在100日移动均线切入位0.8272美元。(完)

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