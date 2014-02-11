澳新汇市：澳元升至一个月高位，亦推高新西兰元

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
澳洲央行一直冀望通过非矿产行业的复兴来弥补资源业荣景的降温，对于他们而言，这无疑是个好消息。就在上周，澳洲央行几乎关闭了进一步降息的大门，指经济形势改善并且通胀率回升。
不过，就业面依然黯淡。丰田汽车 周一表示，将在2017年底前停止在澳洲生产汽车和发动机，这将标志着这个昔日朝气蓬勃的汽车生产基地的时代终结，并会丧失数以千计的直接和间接工作岗位。
澳洲12月房屋贷款下降1.9%，但此数据的影响大多被2013年第四季房价上涨3.4%所抵消。
“在美联储主席叶伦的国会证词出炉前，澳元将在0.90-0.91美元区间交投一段时间，”一家欧系银行交易员称。
新西兰元兑美元 从早盘的0.8263美元上涨至0.8300美元，为两周最高水准。新西兰元自上周触及五个月低位以来已累计反弹0.0025美元。
新西兰元若能升破0.8300美元附近的强劲阻力位，则将上看1月20日高位0.8328美元；支撑位在100日移动均线切入位0.8272美元。(完)
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路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北