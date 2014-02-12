澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，因中国贸易数据远超预期

“如果当前极其偏多的人气持续，澳元有很大机会涨至0.9085美元附近，”Arab Bank Australia的交易员David Scutt表示。

不过他也警告称，“整体数据好得令人难以置信，春节假期使得数据扭曲可能是幕后推手。”

此外，中国进口的铁矿石和铜创下纪录高位，也给澳元提供支撑。这些商品是澳洲的主要出口产品。

冒险情绪上扬提振澳元兑日圆 涨至一个月高点92.96日圆。

澳元兑欧元、英镑和加元也扩大涨幅。

澳洲周四将公布就业报告，这是澳元面临的下一道重要考验。分析师预测澳洲1月新增1.5万个就业岗位，上月为减少2.26万个。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价