澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，因中国贸易数据远超预期

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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“如果当前极其偏多的人气持续，澳元有很大机会涨至0.9085美元附近，”Arab Bank Australia的交易员David Scutt表示。
不过他也警告称，“整体数据好得令人难以置信，春节假期使得数据扭曲可能是幕后推手。”
此外，中国进口的铁矿石和铜创下纪录高位，也给澳元提供支撑。这些商品是澳洲的主要出口产品。
冒险情绪上扬提振澳元兑日圆 涨至一个月高点92.96日圆。
澳元兑欧元、英镑和加元也扩大涨幅。
澳洲周四将公布就业报告，这是澳元面临的下一道重要考验。分析师预测澳洲1月新增1.5万个就业岗位，上月为减少2.26万个。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。