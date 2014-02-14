澳新汇市：澳元反弹，澳洲央行淡化疲弱就业数据影响

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。
澳洲央行上周关闭进一步降息的大门，并收敛压低澳元汇率的调门，澳元近期因而走高。
澳洲央行助理总裁肯特周五淡化疲弱就业报告的影响，称就业变化往往落后于经济活动，之后澳元获得一些支撑。
澳元本周迄今累计上扬0.6%，触及一个月高位0.9068。
铁矿石价格.IO62-CNI=SI小幅反弹亦提振澳元。
交易员指出，0.9050-65存在阻力，其上关键阻力在0.9087的年内高位。
新西兰元兑美元 报约0.8345，因美元全线下跌而受益。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/许娜；审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)