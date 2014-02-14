版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 10:51 BJT

澳新汇市：澳元反弹，澳洲央行淡化疲弱就业数据影响

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

澳洲央行上周关闭进一步降息的大门，并收敛压低澳元汇率的调门，澳元近期因而走高。

澳洲央行助理总裁肯特周五淡化疲弱就业报告的影响，称就业变化往往落后于经济活动，之后澳元获得一些支撑。

澳元本周迄今累计上扬0.6%，触及一个月高位0.9068。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI小幅反弹亦提振澳元。

交易员指出，0.9050-65存在阻力，其上关键阻力在0.9087的年内高位。

新西兰元兑美元 报约0.8345，因美元全线下跌而受益。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/许娜；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐