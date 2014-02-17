澳新汇市：澳元和新西兰元接近一个月高位，受惠于中国数据

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
周四还将公布汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)2月初值。
数据显示，外汇投机客2月11日止当周将澳元空头押注降至47,000口左右，前周为逾55,000口。该数据对澳元也有提振作用。
在过去的一个月当中，澳元三次冲击0.9080-90附近的阻力位未果，此为10月-1月走势的38.2%回档位且为今年高点。
有效突破该点位将令澳元上看0.92美元，但有交易员对此表示怀疑。
瑞银(UBS)外汇销售主管Dino Spinelli表示，“我预计澳元将在0.9100-0.9150附近徘徊，因为对（澳洲经济）看法普遍偏空，特别是海外投资者...有观点认为澳洲央行今年将不得不降息。”
澳元兑日圆和欧洲在近期大涨后稍作喘息，但兑新西兰元上扬。
澳元兑新西兰元 最新报1.0800新西兰元，进一步远离1月触及的八年低点1.0484。
新西兰元兑美元 升至略低于一个月高点的水准，因美元疲软。
新西兰元兑美元报0.8374美元，之前曾触及1月中旬以来的高点0.8386，后因新西兰零售销售逊于预期而下滑。(完)
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路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12