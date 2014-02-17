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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:59 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元接近一个月高位，受惠于中国数据

周四还将公布汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)2月初值。

数据显示，外汇投机客2月11日止当周将澳元空头押注降至47,000口左右，前周为逾55,000口。该数据对澳元也有提振作用。

在过去的一个月当中，澳元三次冲击0.9080-90附近的阻力位未果，此为10月-1月走势的38.2%回档位且为今年高点。

有效突破该点位将令澳元上看0.92美元，但有交易员对此表示怀疑。

瑞银(UBS)外汇销售主管Dino Spinelli表示，“我预计澳元将在0.9100-0.9150附近徘徊，因为对（澳洲经济）看法普遍偏空，特别是海外投资者...有观点认为澳洲央行今年将不得不降息。”

澳元兑日圆和欧洲在近期大涨后稍作喘息，但兑新西兰元上扬。

澳元兑新西兰元 最新报1.0800新西兰元，进一步远离1月触及的八年低点1.0484。

新西兰元兑美元 升至略低于一个月高点的水准，因美元疲软。

新西兰元兑美元报0.8374美元，之前曾触及1月中旬以来的高点0.8386，后因新西兰零售销售逊于预期而下滑。(完)

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