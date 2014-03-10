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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 10:08 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元双双脱离高位，受累于疲弱的中国经济数据

路透悉尼/惠林顿3月10日 - 澳元和新西兰元兑美元和日圆周一双双脱离数月高位，令人失望的中国经济数据引发人们对该国经济放缓的担忧。

澳元兑美元 跌至0.9035美元，周五触及三个月高位0.9135美元。

周末公布的数据显示，中国出口意外大降使得贸易收支录得逆差，此外通胀增速亦降至13个月最慢。
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