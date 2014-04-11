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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 11:19 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元受股市下滑打击，但周线仍有望上涨

“澳元在0.9450美元附近遭遇强劲阻力后展开小幅修正，”一家欧系银行新加坡分行的交易员称。

“临近周末，可能会有更多人轧平澳元多仓，”他称，预计澳元兑美元正进入0.9250-0.9300区域。

不过，澳元兑美元本周仍有望收高1%，若真如此，年内涨幅则将超过5%。

澳元支撑位于0.9205至0.9461涨势的38.2%技术回档位约0.9365，阻力位在周四高位0.9461。

新西兰元兑美元 下跌0.5%至日低0.8624，之后在0.8642守稳。新西兰元周四曾触及两年半高位0.8746。

新西兰元兑欧元 亦大跌，推动新西兰元贸易加权指数 跌至80.05，脱离周四所及约81.00的汇率自由浮动以来最高水准。(完)

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