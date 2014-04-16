澳新汇市：澳元在中国数据出炉后扳回跌幅，新西兰元承压

道明证券亚太研究主管Annette Beacher表示，“中国GDP数据略好于预期，但我认为澳元初步的反应有些过度，现在已有所回落。”

澳元自约一周前触及五个月高点0.9461后，难以扩大涨势。

但鉴于近期数据强劲，存在年内稍晚升息的风险，投资者也不愿抛售澳元。

澳元兑日圆 上扬，日圆受到日本股市上涨的压力，澳元兑新西兰元 触及两个月高点1.0902新西兰元。

新西兰元兑许多主要货币均下行，此前公布的通胀数据温和，奶制品价格进一步下跌打压了对新西兰元的需求。新西兰元兑美元 日内下跌0.6%，报0.8591美元。(完)

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