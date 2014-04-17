修正-澳新汇市：澳元和新西兰元交投受抑，假日气氛吹进市场

标题新闻：印尼2017年第一季GDP料增长约5.1%，全年GDP增幅料在5.2-5.4%--经济统筹部长
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(更正：第五段应为“周三曾短暂突破1.0900”，非“周三曾短暂突破1,0900”)
路透悉尼/惠林顿4月17日 - 澳元和新西兰元兑美元周四守稳，但在为期四天的复活节假期，及下周一系列风险事件到来前，陷入狭窄区间交投。
周三出炉的澳洲消费者信心数据，及新西兰央行周四公布的利率决定，可能将在很大程度上决定澳元和新西兰元短期前景。
澳元兑美元 报0.9377，今日迄今交投于0.9364至0.9390区间。同样的，新西兰元兑美元也在0.8620至0.8649的狭窄区间内交投，此前自隔夜所及10个交易日低位0.8578反弹。
澳元及新西兰元兑日圆双双下跌，因在日股勉力维持在平盘之上时，投资人买进日圆避险。澳元 及新西兰元 兑日圆分别下跌0.1%至95.64及88.01。
澳元兑新西兰元 持稳于1.0862新西兰元。周三曾短暂突破1.0900，为逾两个月来首见，此前新西兰公布疲软通胀数据，而乳制品价格下跌令新西兰元受到全面打击。
悉尼FXCM分析师David de Ferranti表示，“澳元/新西兰元受到交易商的关注，因为在下周新西兰央行利率决议之前，正面临关键的1.0900关卡。”
由于市场普遍预期新西兰央行将再度升息25个基点，因此关注焦点将放在未来升息步调的线索。
de Ferranti补充道，“若我们见到该行暗示升息积极程度下滑，因本周公布的第一季通胀数据低于预期，则新西兰元很有可能会回撤。”
新西兰元近期支撑位于0.8580美元和0.8531美元，在0.8640则有卖压。(完)
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