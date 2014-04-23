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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 12:04 BJT

澳新汇市：澳洲通胀温和让澳元多头意外，新西兰元聚焦周四央行会议

“重点在于通胀依然温和，澳洲央行没有很快加息的压力，”他称，澳洲央行可以“完全放心地”秉持中性立场。

另外一份调查报告显示，中国4月制造业活动依然偏软，尽管萎缩程度似有缩减 。这也打压了澳元。

新西兰元兑美元 跟随澳元走低，现持平于0.8604，低于日高0.8620。

在新西兰央行周四公布货币政策决定前，新西兰元投资者对大举建仓持谨慎态度。市场普遍预计央行将加息25个基点至3.0%。

市场目光聚焦于央行会议结束后发表的声明，以确认是否会在6月再度加息。投资者猜测，新西兰央行可能会暗示放慢进一步收紧政策的步伐，因新西兰元异常强劲、全球乳制品价格下跌及通胀压力缓解。

若央行暗示调整收紧步伐，则可能压低新西兰元至0.8500美元以下，但许多人士认为，央行将坚持原定计划。(完)

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