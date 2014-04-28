澳新汇市：澳元和新西兰元走势不温不火，从海外寻找交投线索

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
新西兰元兑美元 报0.8581，日内基本持平。近期支撑料在0.8545和0.8530，卖单挂在0.8610/20。
市场交投清淡，在周末长假期结束而美国和日本央行政策会议召开前，本地市场走势挣扎。
投资者还在等待影响力很大的美国非农就业报告、中国制造业调查报告以及欧元区通胀数据，同时还将密切关注乌克兰局势。
“风暴到来前，市场可能会一直保持平静，”FXCM市场分析师David de Ferranti称。
“关注的重点将是周五出炉的至关重要的美国非农就业数据，若升幅令人意外，则可能因美联储政策影响而刺激美元需求。”
新西兰元方面，本周数据包括对外贸易、建筑许可及月度企业信心调查报告。预计3月贸易顺差9.37亿新西兰元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/许娜；审校 张荻)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。