澳新汇市：澳元和新西兰元走势不温不火，从海外寻找交投线索

新西兰元兑美元 报0.8581，日内基本持平。近期支撑料在0.8545和0.8530，卖单挂在0.8610/20。

市场交投清淡，在周末长假期结束而美国和日本央行政策会议召开前，本地市场走势挣扎。

投资者还在等待影响力很大的美国非农就业报告、中国制造业调查报告以及欧元区通胀数据，同时还将密切关注乌克兰局势。

“风暴到来前，市场可能会一直保持平静，”FXCM市场分析师David de Ferranti称。

“关注的重点将是周五出炉的至关重要的美国非农就业数据，若升幅令人意外，则可能因美联储政策影响而刺激美元需求。”

新西兰元方面，本周数据包括对外贸易、建筑许可及月度企业信心调查报告。预计3月贸易顺差9.37亿新西兰元。(完)

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